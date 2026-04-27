Durante l’anteprima della nuova Yaris Cross, la casa automobilistica ha scelto di presentarla durante la Design Week di Milano, evento che rappresenta un punto di riferimento per il marchio. Il rappresentante di Toyota Italia ha spiegato che il motore full-hybrid è una delle caratteristiche principali della vettura e che questa tecnologia si trova su modelli dalla Aygo Cross in poi.

“Perché per l’anteprima della nuova Yaris Cross abbiamo scelto la Design Week di Milano? Milano impersonifica perfettamente il marchio Toyota. È una città moderna che guarda con attenzione allo stile e al design. E molto concreta. Impersonifica, dunque, Toyota: un’azienda che oltre a essere, appunto concreta, fa dell'innovazione e della ricerca il suo fiore all'occhiello. E Yaris Cross, il nostro B-Suv, per dimensioni e la motorizzazione full hybrid rappresenta la perfetta interpretazione dello spirito e della filosofia di Toyota, sempre al servizio di quelle che sono le esigenze dei clienti di oggi”. Incontriamo Alberto Santilli, ceo di Toyota Motor Italia, proprio alla recente Milano Design Week.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Santilli (Toyota Italia): “Motore full-hybrid da Aygo Cross in su, ecco il nostro punto di forza”

Toyota Aygo X Hybrid – consumi mini, prestazioni maxi

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