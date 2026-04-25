Toyota aggiorna la Yaris Cross per la best-seller nuovo frontale e full hybrid 130 cv

Durante la Milano Design Week, Toyota ha presentato la nuova versione della Yaris Cross, il modello più venduto della casa in Europa con circa 200 mila unità nel 2025, e anche in Italia. La vettura si rinnova con un nuovo frontale e una motorizzazione full hybrid da 130 cavalli. La Yaris Cross è stata introdotta nel segmento dei B-SUV nel 2021 e continua a rappresentare un punto di riferimento per la casa automobilistica.

(Adnkronos) – Nella cornice 'naturale' della Milano Design Week, Toyota ha presentatola Nuova Yaris Cross, modello più venduto della Casa in Europa (200 mila unità nel solo 2025) e anche in Italia, protagonista fin dalla sua prima introduzione del segmento dei B-Suv nel 2021. Nel segno dell'impegno verso il ‘kaizen’ – miglioramento continuo – Toyota. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it TOYOTA YARIS CROSS 2026 : le best-seller renouvelé Notizie correlate Toyota Yaris Cross, il restyling che evolve il best seller senza tradirne il DNA – FOTO‹ › 1 / 6 toyota yaris cross ‹ › 2 / 6 toyota yaris cross ‹ › 3 / 6 toyota yaris cross ‹ › 4 / 6 toyota yaris cross ‹ › 5 / 6 toyota yaris cross ‹ ›... Toyota Yaris Hybrid vs Mazda 2 Hybrid: stesso motore, prezzi diversi?Esiste un’auto al mondo che si chiama in due modi diversi e si vende in concessionarie diverse: Toyota Yaris Hybrid e Mazda 2 Hybrid. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Toyota aggiorna Yaris Cross: il SUV ibrido cambia aspetto e diventa più premium; La Toyota Yaris Cross si aggiorna: ecco come cambia; Toyota Yaris Cross, il restyling dà una bella rinfrescata al B-SUV; Yaris Cross cambia look: Toyota aggiorna il suo B-SUV ibrido. YARIS CROSS Ecco la nuova Toyota Yaris Cross: debutta il frontale a nido d’apeLa Toyota Yaris Cross si aggiorna per il 2026 con un restyling che interviene soprattutto sullo stile, senza stravolgersi ... statoquotidiano.it Toyota svela la nuova Yaris Cross alla Milano Design Week: tecnologia ed esclusivitàLa nuova Toyota Yaris Cross debutta in anteprima alla Milano Design Week con design rinnovato, motore 1.5 Full Hybrid 130 e versione sportiva GR SPORT. megamodo.com Avatr 06T, nuova elettrica cinese da 955 CV, unisce prestazioni da supercar e comodità ad un prezzo shock: da 27.262 euro. https://auto.everyeye.it/notizie/955-cv-autonomia-1-250-km-0-100-2-8-secondi-costa-yaris-cross-873845.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook