Toyota Aygo X Hybrid e Fiat 500 Hybrid è grande sfida

La battaglia tra Toyota Aygo X Hybrid e Fiat 500 Hybrid si fa sempre più accesa. Le due city car si sfidano a colpi di stile e prestazioni, puntando entrambe a conquistare chi cerca un’auto compatta, adatta alla città e con motore ibrido. Le differenze si notano nei dettagli: la Aygo X ha un look più classico, mentre la 500 sceglie uno stile più sportivo. In ogni caso, entrambe offrono dimensioni ideali per muoversi agilmente tra le strade affollate e prezzi competitivi. È una sf

Tre o cinque porte, stile sportivo oppure retrò, con il filo conduttore di dimensioni agili per la città e una motorizzazione ibrida a benzina, seppur con marcate differenze in termini di tecnologia. Il mercato dell'auto in Italia riserva una sfida tra due vere protagoniste. Fiat 500 Hybrid nasce da un profondo adattamento della 500 elettrica, utilizza il tre cilindri a benzina da 65 Cv con sistema mild hybrid e ha un prezzo di listino a partire da 19.900 euro. Toyota Aygo X Hybrid può contare su 116 Cv di potenza del suo sistema full hybrid, ha un listino a partire da 20.850 euro e rappresenta l'evoluzione naturale del modello visto finora con motorizzazione non elettrificata da 72 Cv.

