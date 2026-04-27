Santiago De Martino | il peso della notorietà a tredici anni

Da bollicinevip.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tredici anni, Santiago De Martino si trova al centro di una discussione pubblica riguardante la sua esposizione sui social e la tutela della privacy. La famiglia De Martino-Rodriguez ha deciso di affrontare pubblicamente questa situazione, portando alla luce le sfide di crescere sotto i riflettori. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla pressione mediatica e sui limiti che devono essere rispettati per i minori coinvolti nel mondo dello spettacolo.

La scelta di Santiago De Martino scuote la famiglia De Martino-Rodriguez e riaccende il dibattito su quanto possano esporsi i figli dei vip tra social, privacy e libertà personale Santiago De Martino ha detto a mamma e papà di non voler apparire più sui profili social dei membri della sua famiglia. La scelta di Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez è netta, arrivata con la naturalezza disarmante dell’adolescenza e insieme con la lucidità di chi, a tredici anni, ha già intuito il peso dell’esposizione pubblica. A raccontare il retroscena è stata la zia Cecilia Rodriguez, ospite del podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio x moda”, dove ha svelato come la presenza del nipote nei contenuti familiari sia ormai un ricordo sempre più lontano.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Temi più discussi: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, perché Santiago non appare più sui social; La scelta di Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez ha chiesto di non apparire più sui social; Perché Santiago De Martino non appare più sui social; Non vuole più apparire. Cecilia Rodriguez e il retroscena su Santiago De Martino: il motivo dietro la sparizione dai social.

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