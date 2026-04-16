Per il tredicesimo compleanno di Santiago, Belen ha organizzato una festa che ha visto la partecipazione di familiari e amici, creando un momento di riunione tra le persone più vicine al ragazzo. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera serena, con tutti presenti, segnando una certa tranquillità rispetto ai conflitti passati. La festa ha rappresentato un'occasione di incontro tra le parti coinvolte, con un focus sulla famiglia e sulla celebrazione di Santiago.

Per il tredicesimo compleanno di Santiago, Belen ha organizzato una celebrazione che ha la riunione di un nucleo familiare allargato, superando le vecchie divergenze. Il festeggiato è stato accompagnato da De Martino, dalla sorella di quest’ultimo e dal bambino della donna, in un clima descritto come sereno e amichevole. La composizione del nucleo familiare per il traguardo di Santiago. Il giorno 13 aprile ha segnato un momento di svolta nella gestione dei rapporti privati tra i protagonisti. Per l’occasione, De Martino è giunto all’abitazione di Belen con un furgone, arrivando insieme alla propria sorella e al figlio. La padrona di casa ha accolto gli ospiti insieme a Spinalbese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belen e De Martino: festa per Santiago tra tregua e nuova armonia

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