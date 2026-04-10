Il 9 aprile si è festeggiato il 13° compleanno di Santiago De Martino, con una festa a cui hanno partecipato Stefano De Martino e Belen. La presenza dei genitori allo stesso evento ha attirato l'attenzione, suggerendo un riavvicinamento tra i due. La festa ha visto la partecipazione di amici e familiari, con momenti condivisi durante la giornata per celebrare il giovane.

Il 9 aprile Santiago De Martino ha compiuto 13 anni. Tredici candeline che segnano un passaggio vero, quello che trasforma ufficialmente un bambino in adolescente. E come ogni anno, a rendere questo momento speciale ci hanno pensato le persone che lo amano di più: sua madre Belen Rodriguez, suo padre Stefano De Martino, e tutta la famiglia allargata che, almeno per una sera, sembra aver messo da parte tutto il resto. Il gesto di Stefano che non è passato inosservato. Belen ha celebrato il figlio ricalcando la tradizione che si ripete da anni. La showgirl ha infatti condiviso un carosello di foto sui social e parole d’amore. “Sei un pezzo del mio cuore, sembra banale, ma è così. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme per Santiago: gli indizi della festa congiunta

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Stefano De Martino, Belen Rodriguez con Santiago ai funerali di papà EnricoCi sono momenti in cui la vita ci impone di mettere in pausa i vecchi rancori, le distanze e i silenzi.

Temi più discussi: La Rai nelle mani di Stefano De Martino. E Napoli, come ai tempi della Dc, si ritrova al comando; Stefano De Martino porta Brenda Lodigiani in famiglia, Tananai e Camihawke non si nascondono più e il futuro di Domenica In; Stefano De Martino a Madrid e forse non è da solo. Chi è la donna in viaggio con lui?; Stefano De Martino sotto attacco: la risposta (senza parole) è virale.

Belen e Stefano De Martino, gli indizi del disgelo e la giornata insieme per il compleanno del figlio: il gesto di luiSembra che l'ex coppia abbia passato di nuovo del tempo insieme per Santiago: il compleanno dei 13 anni accende la speranza dei fan, ecco cosa è successo. libero.it

Martina Miliddi: Stefano De Martino è speciale, gli sono debitrice. Samira Lui? L’ammiro e la stimo enormementeLa ballerina di Affai tuoi: Credo che da qualche parte ci sia mio papà Antonio a proteggermi. È morto quando avevo appena 9 anni. Stefano? Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con ... quotidiano.net

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com

Stefano de Martino chiude prima come promesso dalla Rai e pareggia con Canale 5 a dimostrazione che una prima serata con orari decenti è ancora possibile ecco i dati https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/su-rai-1-uno-sbirro-in-appe - facebook.com facebook