Ogni primo maggio, Cagliari si anima con una processione che si estende per oltre 60 chilometri lungo la costa sud-occidentale della Sardegna. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti che percorrono a piedi il tragitto tra borghi, spiagge e siti archeologici, portando in processione il simulacro di Sant’Efisio. La tradizione afferma che il santo abbia salvato la città dalla peste nel 1656, e questa cerimonia dura quattro giorni.

Ogni primo maggio, Cagliari si ferma per la processione più lunga d’Italia: oltre 60 chilometri a piedi lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, tra borghi, spiagge e siti archeologi, per accompagnare il simulacro del Santo che, secondo la tradizione, salvò la città dalla peste nel 1656. C’è un mattino all’anno in cui Cagliari smette di essere una città e diventa un fiume. È il primo maggio, e quel fiume non scorre verso il mare: scorre verso la storia. Migliaia di persone — devoti, curiosi, fotografi, famiglie con bambini in braccio — si raccolgono lungo le strade del centro storico per assistere alla partenza della Sagra di Sant’Efisio, la processione religiosa più lunga d’Italia e tra le più antiche del Mediterraneo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Sant’Efisio, quattro giorni a piedi tra fede, macchia mediterranea e archeologia in Sardegna

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