Sant’Agata de Goti senza sindaco Riccio va allo Stato | sciolto il Consiglio comunale

La situazione a Sant’Agata de Goti si fa sempre più complicata. Il Consiglio comunale è stato sciolto, e il sindaco Riccio ha deciso di rivolgersi allo Stato. La poltrona in municipio sembra ormai sfuggire di mano, mentre il paese si trova senza una guida ufficiale. La gente aspetta di sapere cosa succederà ora.

Tempo di lettura: < 1 minuto La poltrona a Roma vale più di quella in municipio.E a Sant'Agata de' Goti cala il sipario. Il consiglio comunale è stato sciolto dopo la nomina del sindaco Salvatore Riccio a Direttore generale della Ragioneria dello Stato di Napoli. Un incarico incompatibile con la fascia tricolore. Automatico l'effetto domino. Decadenza del primo cittadino e fine anticipata dell'Assise. Il decreto porta la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Prefettura di Benevento ha notificato il provvedimento nelle ultime ore. Tutto formalizzato. Tutto chiuso. Nessun vuoto istituzionale.

