Sant’Agata de’ Goti ricorda Tiziano Della Ratta nel tredicesimo anniversario della morte

A tredici anni dalla scomparsa, la comunità di Sant’Agata de’ Goti si è riunita per ricordare Tiziano Della Ratta. Alla cerimonia hanno partecipato autorità, familiari e studenti, che hanno condiviso momenti di raccoglimento. La commemorazione si è svolta nel rispetto della memoria, con testimonianze e incontri che hanno coinvolto diverse generazioni della cittadinanza. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione collettiva.

Alla memoria del graduato, nato a Sant’Agata de’ Goti il 27 settembre 1978, è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, con la seguente motivazione: “Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all’interno di una gioielleria, non esitava, unitamente a un commilitone, ad affrontare tre malviventi armati di pistola, entrati per perpetrare una rapina. Esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a protezione dei due clienti presenti, replicava efficacemente con l’arma in dotazione prima di essere mortalmente ferito e di accasciarsi esanime al suolo.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti ricorda Tiziano Della Ratta nel tredicesimo anniversario della morte Notizie correlate Cava “Fossa delle Nevi”, PD e Dei Goti: “Criticità sul confronto istituzionale a Sant’Agata de’ Goti”Abbiamo appreso a mezzo stampa e social di un incontro promosso dal Sindaco pro tempore di Durazzano (BN) sulla problematica della cava “Fossa delle... Sant’Agata de’ Goti, il PD apre a una proposta civica per il futuro della cittàDopo settimane di confronto interno e politico, il PD locale avvia la costruzione di una proposta amministrativa alternativa e condivisa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni a Sant'Agata de' Goti, centrodestra diviso: È stata un’occasione persa; Sant’Agata de’ Goti, presentata la lista civica Oggi e Domani; Sant'Agata de' Goti, Carmine Valentino punta alla fascia tricolore: ecco la lista Radici e Futuro; Amministrative, incertezza totale a Sant’Agata de’ Goti: al momento sono 6 gli aspiranti sindaci. Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, il candidato sindaco Valentino spiega il progetto politico ‘Radici e Futuro’Carmine Valentino, candidato sindaco della lista Radici e Futuro al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto politico che mette al centro l’anima della comunità. Un progetto che affonda l ... ntr24.tv Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, la candidata sindaca Giovannina Piccoli presenta la lista ‘Oggi e Domani’È stata ufficialmente presentata la lista civica «Oggi e Domani», che candida Giovannina Piccoli alla carica di candidata sindaco di Sant’Agata de’ Goti. La lista è composta da sedici candidati ed esp ... ntr24.tv Le Sacre Reliquie di Sant' Agata arrivate a San Giovanni La Punta. L'approfondimento lo troverete domani nel TG di Futura Production delle ore 13, non mancate! #santagata - facebook.com facebook