A Sant’Agata de’ Goti il Partito Democratico ha iniziato a lavorare su una proposta amministrativa condivisa, dopo settimane di discussioni interne ed esterne. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di individuare un percorso comune per il futuro della città, coinvolgendo anche forze civiche. La proposta mira a creare un’alternativa politica, senza ancora specificare i dettagli del progetto.

Dopo settimane di confronto interno e politico, il PD locale avvia la costruzione di una proposta amministrativa alternativa e condivisa.. Il Circolo del Partito Democratico di Sant’Agata de’ Goti, al termine di un percorso lineare, coerente e fortemente partecipato, ha svolto con chiarezza un lavoro politico nelle ultime settimane, sia all’interno del partito — attraverso la delegazione designata dagli organismi dirigenti — sia nel confronto con le forze del centrosinistra locale. Un percorso serio e trasparente, che ha visto anche l’apertura a un ampio coinvolgimento del mondo associativo e civico, nella convinzione che solo attraverso l’ascolto reale si possa costruire una proposta credibile per la città.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sant’Agata de’ Goti, il PD apre a una proposta civica per il futuro della città

Notizie correlate

Sant’Agata, il PD lavora a una proposta civica per il governo della cittàUn percorso serio e trasparente, che ha visto anche l’apertura a un ampio coinvolgimento del mondo associativo e civico, nella convinzione che solo...

A Sant’Agata de’ Goti apre il “Cantiere Oikia 2026”: un anno di cultura, benessere e solidarietà per il territorioTempo di lettura: 2 minutiSabato 28 marzo 2026, alle ore 16:00, presso l’Ex edificio scolastico di Bagnoli, l’Associazione Oikia inaugura...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sant'Agata de' Goti, donano il sangue a scuola: la solidarietà di 25 studenti di appena 18 anni; Il prof Ascierto è cittadino onorario di Sant’Agata de’ Goti; Sant’Agata de’ Goti, ospedale: eccellente servizio per la comunità; Sant'Agata de' Goti, il consigliere Campagnuolo: 'La Cancello–Benevento simbolo di un territorio isolato'.

Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant'Agata de' Goti (BN) - Piscitelli confermato presidente: rinnovato il direttivo per il 2026–2030 SocietàUna comunità che partecipa, sceglie e si riconosce nella propria storia. È questo il segnale più forte arrivato dal rinnovo del Consiglio Direttivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso ... realtasannita.it

Sant’Agata de’ Goti, il consigliere Campagnuolo: ‘La Cancello–Benevento simbolo di un territorio isolato’La situazione della mobilità in Valle Caudina, e in particolare della linea ferroviaria Cancello–Benevento, rappresenta oggi una delle principali emergenze infrastrutturali del territorio.Da anni la ... ntr24.tv

IX CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SANT'AGATA DA COSTANTINOPOLI A CATANIA "Peregrinatio della Reliquia del Braccio di Sant'Agata presso il Santuario SS. MM. Alfio Filadelfo e Cirino di Trecastagni" Santa Messa presieduta - facebook.com facebook