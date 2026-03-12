Santa Croce sull' Arno | la sovrintendente alle Belle Arti Tampieri visita il cantiere del Ciaf Maricò

Il 12 marzo, la sovrintendente alle Belle Arti, Maria Grazia Tampieri, ha visitato il cantiere del Ciaf Maricò a Santa Croce sull'Arno. I lavori di recupero e ristrutturazione stanno continuando nel sito, che rientra nelle sue competenze come responsabile del patrimonio archeologico e delle belle arti per le province di Pisa e Livorno. La visita si è svolta questa mattina nel cantiere.

I lavori per il recupero e la ristrutturazione del Ciaf Maricò stanno proseguendo. Questa mattina, 12 marzo, il cantiere è stato visitato dalla soprintendente Maria Grazia Tampieri, responsabile del patrimonio archeologico e delle belle arti per le province di Pisa e Livorno. La sovrintendente ha così visionato lo stato dei lavori al palazzo liberty soggetto a vincoli delle belle arti che si trova in Lungarno Tripoli. Una decisione, quella di volersi confrontare preventivamente con la Soprintendenza prima della chiusura del cantiere, fortemente voluta dal sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni, che già all'apertura dei lavori aveva avviato un confronto con l'ente che tutela il patrimonio artistico italiano.