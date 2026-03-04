Servizio civile | 11 posti a Santa Croce sull' Arno per 4 progetti

A Santa Croce sull'Arno sono disponibili 11 posti nel servizio civile universale, distribuiti su quattro diversi progetti. La scadenza per inviare le domande è mercoledì 8 aprile alle 14. Le persone interessate devono presentare la candidatura entro questa data per partecipare alle selezioni. Le candidature possono essere inviate online o presso gli uffici competenti del Comune.

C'è tempo fino alle 14 di mercoledì 8 aprile per presentare la candidatura al servizio civile universale. Al bando possono partecipare i giovani che hanno un'età compresa tra i 18 e 28 anni (è necessario non avere compiuto i 29 anni). Ente capofila per il Valdarno è il comune di Santa Croce sull'Arno e i comuni dove sono dislocati i posti nei vari ambiti sono Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, San Miniato, Fucecchio, Montopoli in Valdarno, Empoli. Inoltre da quest'anno la Società della Salute ha sviluppato un proprio progetto che prevede 4 posti, anche se dal punto di vista operativo in parte continua a fare capo al comune di Santa Croce. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

