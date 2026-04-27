Sannio in crisi | il centrosinistra tra difesa del potere e declino

Il Partito Democratico nella provincia di Benevento sta attraversando un momento di calo di consensi, mentre si avvicinano le elezioni politiche e amministrative previste tra un anno. La crisi si manifesta in un contesto di tensioni interne e di perdita di supporto tra gli elettori locali. Le prossime consultazioni rappresenteranno un momento chiave per il futuro politico della regione, con il rinnovo delle amministrazioni e possibili cambiamenti di leadership.

? Cosa sapere Il Partito Democratico affronta una crisi di consenso nella provincia di Benevento.. Le elezioni politiche e amministrative tra dodici mesi determineranno il rinnovamento locale.. Tra le strade di Benevento e i centri della provincia, il destino del centrosinistra si gioca su un confine sottile tra la difesa di vecchi presidi e l’urgenza di nuove strade, mentre le prossime scadenze elettoriche premono sulle porte delle segreterie. Il campano mostra volti e forze molto diverse tra loro. Se in provincia di Avellino il Partito Democratico detiene una posizione di assoluta supremazia, trascinando con sé l’intero campo progressista, la situazione cambia drasticamente spostandosi verso il Sannio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio in crisi: il centrosinistra tra difesa del potere e declino Notizie correlate Leggi anche: Un viaggio oscuro tra manipolazione e sopravvivenza: “Send Help” svela il volto inquietante del potere in crisi Coltelleria in classe: tra crisi etica e declino dell’educazioneLa violenza entra nelle aule scolastiche attraverso armi bianche e fuoco, colpendo docenti e studenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quando la crisi morale della politica può diventare un’occasione di rinascita; Uilm Irpinia-Sannio, Altieri riconfermato segretario; Redditi in crescita nel Sannio, Mastella e Lombardi: Benevento ai vertici in Campania; Dalla memoria della Resistenza alla solidarietà globale: l’appello del Global Sumud Sannio. Opere pubbliche ostaggio delle crisi mondiali: Ance Benevento lancia d’allarme sulle conseguenze dei conflitti‘L’Italia e il Mezzogiorno nel contesto nazionale in mutamento‘. Di questo si è parlato oggi pomeriggio nella sede di Confindustria Benevento in un appuntamento promosso da Ance in collaborazione con ... ntr24.tv 25 aprile, il Pd sannita aderisce al Corteo della LiberazioneIl Partito Democratico del Sannio aderisce e partecipa al Corteo della Liberazione indetto dall’ANPI. Saremo presenti alla Manifestazione – si legge in una nota – che si avvierà da Piazza Vittoria Co ... ntr24.tv Reddito nel Sannio, Mastella e Lombardi: “La crescita non si ferma, nonostante i denigratori” https://www.ntr24.tv/2026/04/26/reddito-nel-sannio-mastella-e-lombardi-la-crescita-non-si-ferma-nonostante-i-denigratori/ - facebook.com facebook Uomo muore finendo sotto al suo trattore nel Sannio x.com