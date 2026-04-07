Negli ultimi tempi si sono verificati diversi episodi di violenza all’interno delle scuole, con l’uso di armi bianche e armi da fuoco che hanno coinvolto insegnanti e studenti. Questi incidenti hanno sollevato preoccupazioni sulla presenza di coltelli e altre armi all’interno delle classi e sulla sicurezza degli ambienti scolastici. La situazione ha suscitato discussioni sui rischi legati a questa escalation e sulle misure adottate per prevenire ulteriori episodi.

La violenza entra nelle aule scolastiche attraverso armi bianche e fuoco, colpendo docenti e studenti. Un ragazzo di meno di tredici anni ha aggredito con un coltello la sua insegnante in un centro abitato della provincia di Bergamo, un atto che ha l’intervento salvifico di un compagno di classe. Il fenomeno è ormai sistematico. Molti giovanissimi, già durante il ciclo delle scuole medie, decidono di recarsi negli istituti portando con sé lame o pistole. La risposta istituzionale si concentra sull’inasprimento delle sanzioni penali, sebbene la soluzione appaia legata a processi educativi che partono dalle fondamenta domestiche. Il declino dell’autorità e l’ombra del consumo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coltelleria in classe: tra crisi etica e declino dell’educazione

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