Un aereo di una multinazionale si schianta al largo di un’isola isolata. I sopravvissuti devono affrontare non solo il rischio di morire, ma anche un’ombra di potere nascosto. L’isola si rivela un luogo duro, dove niente è come sembra e chi comanda ha il volto di chi manipola per sopravvivere.

L’isola non è un rifugio, ma uno specchio. Quando l’aereo di un’azienda multinazionale precipita al largo di una costa remota, i sopravvissuti si trovano di fronte a un’esperienza che non riguarda solo la lotta per la vita, ma la rivelazione di chi davvero comanda. Il film *Send Help*, diretto da Sam Raimi e scritto da Mark Swift e Damian Shannon, racconta la storia di Linda Little, contabile di una grande azienda, e di Bradley Preston, erede di un impero finanziario, costretti a confrontarsi con la natura umana in condizioni estreme. Il volo, programmato per Bangkok, si trasforma in un incubo dopo l’impatto: i due sopravvissuti, separati dal mondo, si ritrovano in un equilibrio di potere rovesciato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un viaggio oscuro tra manipolazione e sopravvivenza: “Send Help” svela il volto inquietante del potere in crisi

Approfondimenti su Send Help

Fabrizio Corona torna a parlare, ma questa volta non per le sue storie di spettacolo o scandali.

Send Help di Sam Raimi affronta le tensioni psicologiche tra due persone isolate su un’isola deserta, offrendo uno sguardo sobrio sulle dinamiche di potere e relazioni incerte.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Send Help

Argomenti discussi: Treno infernale per l’angelo rosso: il ritorno del lato più oscuro di Franck Thilliez; TV7 - Puntata del 23/01/2026 ore 00:15 | Tv7, Rubrica del Tg1; Giuseppe Paternò Raddusa racconta il lato oscuro di Milano: Il crimine esiste ancora, inutile negarlo; Daredevil: Rinascita e il lato oscuro del Marvel Universe.

NOT MY VALUE – Reality: un viaggio tra sogno e inquietudineCon Reality, i Not My Value consegnano al pubblico il capitolo conclusivo di un progetto pensato fin dall’inizio come un’unica narrazione divisa in due parti. Dopo Dream, che esplorava l’evanescenza d ... rockon.it

Il lato oscuro della stazione di Bologna: un viaggio nel degrado tra pipe da crack e sangueBologna, 12 gennaio 2026 – Siringhe, stagnola accartocciata e gettata negli angoli più remoti dei sottoscala. Lacci, lattine vuote e tanti fazzoletti imbrattati di sangue: è questo lo scenario che si ... ilrestodelcarlino.it

Rachel McAdams, Dylan O'Brien e il regista Sam Raimi ci raccontano perchè il film #DaUrlo Send Help va visto sul grande schermo! Ora nei The Space Cinema https://tinyurl.com/54z5s6kh - facebook.com facebook