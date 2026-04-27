Sanità Polichetti salva 85enne salernitana con un delicato intervento ginecologico

Un intervento chirurgico ginecologico è stato effettuato con successo su una donna di 85 anni. L’operazione è stata eseguita da un medico specialista e si è conclusa senza complicazioni. La paziente ha trascorso alcuni giorni in ospedale e, successivamente, è stata dimessa e ha fatto ritorno a casa. La procedura si è svolta in modo rapido e senza problemi evidenti.

Un delicato intervento chirurgico in ambito ginecologico, eseguito con successo su una paziente di 85 anni, si è concluso con un rapido decorso post-operatorio e il ritorno a casa dopo pochi giorni di degenza. Protagonista della vicenda è Amalia Russo, residente a Castiglione del Genovesi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Carabiniere salva donna aggredita con mannaia dall’85enneUn episodio di violenza familiare ha sconvolto questa mattina la periferia di Roma. Privacy durante intervento ginecologico in diretta immagini intime non coperte viste da cinquantamila spettatoriQuesto testo analizza un incidente occorso in una struttura sanitaria cinese durante una sessione formativa trasmessa in streaming, in cui sono stati... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sanità, Polichetti salva 85enne salernitana con un delicato intervento ginecologico. Sanità: 13,6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi nel 2025Tempi medi di attesa che sfiorano i 90 giorni e costi di accesso alla sanità privata decisamente importanti, in media 325 euro a prestazione; questi alcuni dei dati emersi dall’indagine commissionata ... facile.it Sanità, infrastrutture e lavoro le priorità della Liguria(Il Sole 24 Ore Radiocor) «La Liguria è e continuerà ad essere una regione di alta qualità di vita». Con questa frase il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, ha condensato il suo concetto di ... ilsole24ore.com