Durante una sessione formativa trasmessa in streaming in una struttura sanitaria cinese, sono state mostrate in diretta immagini intime di una paziente senza alcuna protezione. Circa cinquantamila spettatori hanno visto le immagini, sollevando subito polemiche sulla gestione della privacy in ambito medico.

Questo testo analizza un incidente occorso in una struttura sanitaria cinese durante una sessione formativa trasmessa in streaming, in cui sono stati esposti in modo non protetto elementi sensibili della paziente. si esaminano i fatti principali, le conseguenze etiche e legali, nonché le misure correttive messe in atto dall’ente sanitario, evidenziando l’importanza di gestire correttamente la privacy del paziente e di garantire standard adeguati di presentazione delle conoscenze mediche in contesti formativi. privacy durante una lezione formativa in livestream medico. nella serata del 2 febbraio, la situazione di formazione ospedaliera ha previsto la trasmissione di una procedura di intervento per l’incontinenza urinaria da sforzo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Privacy durante intervento ginecologico in diretta immagini intime non coperte viste da cinquantamila spettatori

Approfondimenti su Intervento Ginecologico

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Dr. ssa Careri Ilaria | Ginecologia | Gruppo Examina

Il Tribunale di Roma ha annullato la multa con cui il Garante della Privacy aveva colpito Report: la Rai non dovrà pagare per aver mandato in onda una conversazione tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, durante il caso Boccia. Il motivo è - facebook.com facebook

Vicesindaca Favaro risponde a cons. S.Damilano: accesso a ufficio sindaco durante visite guidate organizzate da Pres. Consiglio comunale non possibile x sicurezza/privacy documenti e persone. Per Giornate FAI, possibile affacciarsi. Damilano: Studio Oval x.com