Carabiniere salva donna aggredita con mannaia dall’85enne

Un episodio di violenza familiare ha sconvolto questa mattina la periferia di Roma. Un uomo di 85 anni ha aggredito la nuora di 41 anni con una mannaia in strada, nel quartiere Gianicolense. La donna, fortunatamente, non è in pericolo di vita. A fermare l'aggressione è stato un carabiniere in servizio che si trovava nei paraggi e ha disarmato l'anziano. L'85enne è stato arrestato per tentato omicidio. Le motivazioni dell'attacco restano ancora da chiarire. L'aggressione è avvenuta in via di Bravetta, dove la donna aveva appena accompagnato i figli a scuola. L'85enne l'ha colpita con la mannaia in diverse parti del corpo. Il carabiniere, intervenuto prontamente, ha scongiurato ulteriori colpi. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Brevetta e della Compagnia Trastevere. L'episodio solleva immediate domande sullo stato psicologico dell'85enne e sulle dinamiche familiari che potrebbero aver portato a questo gesto violento.

