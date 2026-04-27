Sanità Perrini rilancia su caschi oncologici e screening nel Tarantino

Un intervento recent? ha portato alla ribalta l’attenzione sulla sanità nel territorio tarantino, con un focus specifico sull’aumento dell’uso dei caschi oncologici e sul miglioramento dei programmi di screening. La questione è stata presentata nel corso di un’udienza presso il Tribunale Amministrativo Regionale, dove si è discusso delle strategie da adottare per potenziare questi servizi. La discussione coinvolge diverse parti interessate e si concentra su interventi concreti da attuare nel breve termine.

Tarantini Time Quotidiano Potenziare l’utilizzo dei caschi oncologici e rafforzare i programmi di screening, con particolare attenzione al territorio tarantino. È la richiesta avanzata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che torna sul tema della sanità oncologica in Puglia. Al centro della proposta l’estensione e il rifinanziamento del progetto relativo allo scalp cooling, tecnologia utilizzata durante la chemioterapia per ridurre la caduta dei capelli, già introdotta negli anni scorsi grazie a specifiche iniziative istituzionali. “Parliamo di una tecnologia innovativa e clinicamente validata che riduce drasticamente la perdita dei capelli durante la chemioterapia.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sanità, Perrini rilancia su caschi oncologici e screening nel Tarantino Notizie correlate Prevenzione in piazza: l’ASL porta gli screening oncologici gratuiti nel cuore della cittàTempo di lettura: 2 minutiIn una città vestita di giallorosso, attraversata dall’entusiasmo e dall’orgoglio per il risultato sportivo del Benevento... Screening oncologici gratuiti, gli appuntamenti a Montemurlo. Ecco come prenotareMontemurlo (Prato), 8 aprile 2026 - Torna l'appuntamento con la prevenzione sanitaria gratuita e la solidarietà. Approfondimenti e contenuti Sanità in Puglia, Perrini attacca: Escluso il personale del 118 dai 44 milioni per l’emergenzaPerrini, vicepresidente del Consiglio regionale e FdI, chiede alla Regione perché il 118 sia stato escluso dai fondi per l’emergenza. pugliapress.org Perrini (FdI), ‘serve cronoprogramma certo per l’ospedale San Cataldo’L’attivazione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto non può continuare a essere un’incognita per i cittadini. Per questo motivo ho sollecitato con urgenza l’audizione congiunta in III e I Commiss ... trmtv.it