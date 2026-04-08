A Montemurlo, il 8 aprile 2026, sono disponibili nuovamente screening oncologici gratuiti rivolti alla popolazione. Le persone interessate possono prenotare gli appuntamenti seguendo le modalità indicate dalle autorità sanitarie locali. L'iniziativa mira a favorire la prevenzione e la diagnosi precoce, offrendo ai cittadini un'opportunità di controllo senza costi aggiuntivi. La partecipazione richiede la prenotazione anticipata attraverso i canali ufficiali.

Montemurlo (Prato), 8 aprile 2026 - Torna l'appuntamento con la prevenzione sanitaria gratuita e la solidarietà. Domenica 12 aprile, piazza della Costituzione ospiterà l'evento " Medici in Piazza", un’intera giornata dedicata a visite specialistiche e screening gratuiti offerti alla cittadinanza dai Lions Clubs, con il patrocinio del Comune di Montemurlo, la collaborazione di numerose realtà associative del territorio e personale medico e infermieristico. Lavorare in Toscana: ecco le migliori aziende e perché piacciono ai dipendenti Le tipologie di visite e gli orari degli ambulatori mobili. L’iniziativa giunge quest’anno alla sua undicesima edizione, confermandosi un appuntamento fondamentale per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Screening oncologici gratuiti, gli appuntamenti a Montemurlo. Ecco come prenotare

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