Sanità la Cisl Fp critica | No alle cooperative come alternativa ai concorsi pubblici

La Cisl Fp Messina ha espresso preoccupazione e contrarietà riguardo all'uso delle cooperative come alternativa al reclutamento pubblico nel settore sanitario. L'organizzazione ha sottolineato che questa modalità non dovrebbe essere adottata come soluzione abituale, evidenziando la sua posizione contraria all'impiego delle cooperative per coprire posti di lavoro pubblici. La questione riguarda il modo in cui vengono scelti i metodi di assunzione nel settore sanitario.

“La Cisl Fp Messina esprime forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto al ricorso incondizionato alle cooperative qualora tale scelta venga utilizzata come soluzione ordinaria alternativa al reclutamento pubblico. Pur comprendendo l’esigenza di fronteggiare situazioni emergenziali e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Chierchia (Cisl Fp) “Per la sanità privata parità di trattamento con il pubblico”ROMA (ITALPRESS) – La sanità privata chiede parità di trattamento con il settore pubblico per adeguare i contratti scaduti da tempo, recuperare il... Sanità, Cisl Fp: "All’Asp di Palermo stabilizzati 61 oss e 2 psicologi"Sono stati stabilizzati oggi 61 Oss e due psicologi in servizio all’Asp di Palermo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanità Pubblica. Al via la trattativa per il rinnovo del CCNL 2025-2027; Sanità Privata ed RSA, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: Straordinaria partecipazione a Roma. 300mila operatori chiedono risposte da Aiop e Aris; Cisl Fp Toscana critica la Regione: tensione sulla gestione della mobilità del personale sanitario; Se otto anni vi sembran pochi!. Cisl Fp: La continuità contrattuale è la prima arma contro l’inflazioneL’avvio delle trattative per il rinnovo 2025-2027 della Sanità Pubblica è un risultato che la Cisl Fp rivendica con forza: un traguardo possibile solo grazie alla sottoscrizione definitiva ... quotidianosanita.it La sanità privata in sciopero, la Cisl Fp del Trentino a Roma: Rinnovare subito il contratto scaduto da troppo tempoTRENTO. La sanità privata è in sciopero, c'è anche una delegazione trentina delle Funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil a Roma. E' tempo che la politica intervenga, commenta Giuseppe Pallanch, segr ... ildolomiti.it ASL SALERNO, DALLA DIALISI A CASA AL TRAPIANTO: INTERVENTO RIUSCITO - Una storia di e innovazione arriva dalla sanità salernitana. Il primo paziente seguito con dall’Asl Salerno è arrivato con suc - facebook.com facebook “Una sanità uguale per tutti”: parla Rosy Bindi Al cinema Ariston il confronto sul diritto alla salute e sul sottofinanziamento della sanità con l’ex ministra e lo psichiatra Peppe Dell’Acqua x.com