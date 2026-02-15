Liste d’attesa chiuse il calvario di chi non riesce a prenotare le visite | Grossi ritardi per le urgenze di risonanze e dermatologie Impossibile prenotare per mammografie e colonscopie

Angela, una donna di 59 anni, non riesce a prenotare una mammografia, nonostante le indicazioni prevedano un appuntamento entro 90 giorni. La causa è l’enorme aumento delle liste d’attesa, che blocca le prenotazioni per molte prestazioni, come le risonanze e le visite dermatologiche di urgenza. Le code si allungano e le pazienti si trovano a dover attendere settimane senza riuscire a fissare un appuntamento. Angela ha chiamato più volte il Cup di Parma, ma ogni tentativo si è concluso con un nulla di fatto.

Le difficoltà nel prenotare esami diagnostici presso il servizio sanitario pubblico evidenziano una criticità che riguarda l'accessibilità e l'efficienza del sistema.