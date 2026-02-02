Dalle risonanze agli esami cardiologici, le visite mediche dei calciatori sono un processo dettagliato e rigoroso. Prima di firmare un contratto, il giocatore si sottopone a vari controlli per valutare il suo stato di salute. Il dottor Casalini spiega che si analizzano tanti aspetti, dalla salute generale alle caratteristiche specifiche del cuore, per essere sicuri che il calciatore sia in grado di affrontare la stagione. Questi controlli possono anche influenzare le trattative, perché se emergono problemi, si può bloccare tutto. Insomma, le visite

Le visite mediche prima di acquistare un calciatore sono spesso viste come una formalità, ma non è proprio così. A volte possono complicarsi, come nel caso di Mateta: il Milan, infatti, ha manifestato delle perplessità sulle condizioni del ginocchio dell’attaccante del Crystal Palace, e alla fine la trattativa è saltata. Mateta ha avuto infatti una lesione al menisco nel 2019, anche se negli ultimi anni ha giocato con continuità in Inghilterra, ma che possano esserci dei dubbi anche su un giocatore che al momento viene schierato con costanza dal suo club non è così strano come si può inizialmente pensare: “Quando si svolgono le visite mediche si agisce anche in un’ottica di prevenzione futura, si cerca di capire quale può essere il futuro del giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalle risonanze agli esami cardiologici: come funzionano le visite mediche per i calciatori

Approfondimenti su Daniele Casalini

Martina Colombari si sottopone regolarmente a controlli medici come risonanze ed ecografie per monitorare il suo stato di salute.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Daniele Casalini

Argomenti discussi: Risonanza magnetica e sicurezza del paziente: uno studio della Radiologia del G.O.M. mette al centro l’esperienza umana dell’esame - GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO; Mammografie e risonanze, le liste d’attesa da incubo ad Ancona. Esami anche nei weekend; Domenica di risonanze: Policlinico e Di Venere anticipano il piano esami; Ricoveri ed esami urgenti. Attese troppo lunghe.

Dalle risonanze agli esami cardiologici: come funzionano le visite mediche per i calciatoriCome spiega il dottor Daniele Casalini, prima dell'acquisto il giocatore viene valutato a 360 gradi: ecco tutti i fattori da considerare e che a volte complicano le trattative ... gazzetta.it

Dal nuovo acceleratore lineare alle risonanze magnetiche “luminose”: 7 milioni del PNRR per 13 grandi macchinari che lo rendono un polo d’eccellenza, aperto oggi ai cittadini - facebook.com facebook