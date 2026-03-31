Protesta per difendere il Giustinian Venturini assicura | I servizi saranno sempre garantiti

Un movimento veneziano legato alla sanità pubblica e l'associazione Amici del Giustinian hanno avviato una petizione e organizzato un presidio per difendere il distretto ospedaliero. In risposta, il candidato sindaco del centrodestra e assessore al sociale ha dichiarato che i servizi sanitari continueranno ad essere garantiti. La protesta si è svolta il 30 marzo, in un clima di attesa di chiarimenti.

Ripartita la protesta con una raccolta firme dopo la decisione di costituire la Casa di Comunità all'ospedale Civile. Nel 2022 il distretto sanitario era stato scelto come sede dell'Autorità antiriciclaggio europea «Il Giustinian per noi è una struttura di straordinaria importanza – dichiara Venturini – Lavoreremo per garantirne la continuità e l’implementazione dei servizi. Per rafforzare il ruolo ho avuto conferma direttamente da Massimo Zuin, nuovo direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima che si sta adoperando proprio su questo fronte. I servizi sanitari saranno sempre confermati e oggi da assessore e domani da sindaco garantirò sempre questa impostazione». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il centro di riabilitazione. Aias Monza non si ferma. Il commissario rassicura: "Servizi sempre garantiti"

Leggi anche: "Vm, saranno garantiti tutti i posti di lavoro"

Tutto quello che riguarda su Protesta per difendere il Giustinian...

Temi più discussi: La nuova protesta contro l'abbattimento dei pini e la TVA: Opera nutile e dannosa; I ciliegi sono fioriti e la protesta continua: via XX Settembre si riempie per difendere il viale; Rider, Filt e Nidil Campania: Da Ugl azione intimidatoria per difendere lo sfruttamento; ItaliaMeteo, la protesta continua: È una risorsa per tutto il territorio.

La nuova protesta contro l'abbattimento dei pini e la TVA: Opera nutile e dannosaDiverse associazioni ambientaliste domenica partendo da piazza di Villa Carpegna hanno marciato lungo il viale per difendere il verde di zona ... romatoday.it

I ciliegi sono fioriti e la protesta continua: via XX Settembre si riempie per difendere il vialeVia XX Settembre si è riempita questa mattina, 28 marzo 2026, esponenti politici ma anche di semplici cittadini. Non una manifestazione improvvisata, ma un nuovo capitolo di una mobilitazione che da m ... quicomo.it

A distanza di anni dall'assegnazione nessun contratto che consenta il proseguimento dell'attività. La protesta a piazza Italia - facebook.com facebook

Tensione per il cantiere del MuBa: blindati e polizia per l’avvio dei lavori, protesta del comitato | VIDEO x.com