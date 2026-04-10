Un consigliere regionale ha presentato una proposta di legge che mira a modificare le politiche dedicate alla famiglia, alla natalità e alle comunità locali in Basilicata. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative volte a rispondere alle sfide demografiche della regione. L’approvazione di questa legge potrebbe portare a nuovi interventi e miglioramenti nei servizi destinati alle famiglie e alle comunità.

Il consigliere regionale Picerno ha presentato ufficialmente una nuova proposta di legge volta a ridefinire le politiche per la famiglia, la natalità e le comunità locali in Basilicata. L’iniziativa legislativa mira a trasformare il sostegno ai nuclei familiari attraverso un modello integrato che metta al centro le generazioni più giovani e le aree interne del territorio lucano. Un nuovo paradigma normativo per superare la vecchia legislazione. La proposta depositata dal rappresentante di FI punta a una riforma radicale, poiché l’obiettivo dichiarato è quello di sostituire la legge numero 45 del 2000, che ha regolamentato il settore della famiglia per oltre un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: nuova sfida per la natalità e i servizi alle famiglie

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