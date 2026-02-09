Sanità Fico incontra i direttori delle Asl | Lavoriamo a un grande potenziamento della medicina territoriale

Questa mattina a Palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Roberto Fico ha incontrato i direttori delle sette ASL della Campania. L’obiettivo principale era fare il punto sulla sanità regionale e discutere dei lavori in corso su case di comunità e ospedali. Durante l’incontro, Fico ha sottolineato l’impegno a potenziare la medicina territoriale, per migliorare l’assistenza ai cittadini.

Il presidente della Regione Roberto Fico ha incontrato quest'oggi a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette Aziende Sanitarie Locali della Campania per fare il punto sullo stato della sanità regionale e in particolare sullo stato di avanzamento delle attività relative alle Case e agli Ospedali.

