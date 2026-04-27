Sanità Boccalone Benevento Domani | La vera emergenza è il fallimento dei controlli in Campania

Un rappresentante politico ha dichiarato che la principale criticità nel settore sanitario della regione è rappresentata dalla carenza di controlli efficaci. La recente uscita della regione campana dal piano di rientro è stata accolta come un passo avanti, ma il commento si concentra sulla percepita mancanza di vigilanza nel sistema. La questione riguarda le modalità di gestione e monitoraggio della sanità locale, che secondo alcuni non avrebbe garantito adeguate verifiche.

Tempo di lettura: 4 minuti L’uscita della sanità campana dal piano di rientro è stata salutata come una svolta storica. Sedici anni dopo l’avvio del commissariamento, con alle spalle un disavanzo di circa dieci miliardi di euro, il ritorno alla gestione ordinaria è stato accompagnato da toni trionfalistici. Ma dietro i proclami, osserva Nicola Boccalone, presidente dell’associazione Benevento Domani, resta una realtà ben diversa: quella di un sistema che continua a mostrare criticità profonde, a partire dai servizi ai cittadini. Le liste d’attesa non si accorciano, i pronto soccorso restano in affanno e il pieno rispetto dei Livelli essenziali di assistenza appare ancora lontano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Boccalone (Benevento Domani): “La vera emergenza è il fallimento dei controlli in Campania” Notizie correlate Controlli dei Nas nelle mense degli ospedali in Campania: 18 sporche e non a norma tra Salerno, Avellino e BeneventoI carabinieri del Nas hanno scoperto 18 mense ospedaliere non a norma sulle 22 controllate. Asilo nido di Benevento, Pellegrino Mastella: “La Campania in grave ritardo sul coordinamento pedagogico. Servono linee guida e controlli strutturati”Tempo di lettura: 3 minutiIn relazione alla grave vicenda delle violenze e dei maltrattamenti verificatisi presso un asilo nido del centro storico di... Altri aggiornamenti Sanità, ‘Benevento Domani’: ‘Diritto alla salute passa attraverso sistemi di controllo efficienti e meno pressione fiscale’Da marzo 2026 la sanità campana è ufficialmente fuori dal piano di rientro. Proclami e scene di giubilo hanno accompagnato la notizia, celebrando la chiusura di un commissariamento durato sedici anni ... ntr24.tv Il 16 aprile la presentazione di Benevento Domani, il nuovo progetto civico guidato da Nicola BoccaloneSarà presentato ufficialmente giovedì 16 aprile, alle ore 16:00, presso le Officine Lombardi di Benevento, il progetto dell’associazione civica Benevento Domani. Un’iniziativa che nasce – anche con l’ ... ntr24.tv