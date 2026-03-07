Asilo nido di Benevento Pellegrino Mastella | La Campania in grave ritardo sul coordinamento pedagogico Servono linee guida e controlli strutturati

Tempo di lettura: 3 minuti In relazione alla grave vicenda delle violenze e dei maltrattamenti verificatisi presso un asilo nido del centro storico di Benevento, il consigliere regionale Pellegrino Mastella invita ad una riflessione più ampia sul sistema dei servizi educativi per l'infanzia. «E' trascorso circa un mese da quanto accaduto al nido d'infanzia di Benevento – dichiara Mastella – ma non possiamo fermarci alla indignazione di quei giorni. Occorre una riflessione seria e responsabile per tutti coloro che erogano servizi educativi nella fascia 0–6 anni. In molte Regioni italiane è già attivo il Coordinamento Pedagogico Territoriale, uno strumento fondamentale per garantire qualità, coerenza e continuità ai servizi educativi, per sostenere il lavoro degli educatori e per svolgere attività di monitoraggio e supervisione».