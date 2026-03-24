Controlli dei Nas nelle mense degli ospedali in Campania | 18 sporche e non a norma tra Salerno Avellino e Benevento

Durante controlli condotti dai Nas nelle mense di alcuni ospedali in Campania, sono state trovate 18 strutture che non rispettavano le norme igienico-sanitarie. Le verifiche si sono svolte tra le province di Salerno, Avellino e Benevento, e su un totale di 22 mense controllate sono state riscontrate irregolarità. Sono state comminate multe per un importo complessivo di 26mila euro.

I carabinieri del Nas hanno scoperto 18 mense ospedaliere non a norma sulle 22 controllate. Elevate multe per un totale di 26mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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