Sanità allarme a Campobasso | la riforma rischia i piccoli comuni

A Campobasso cresce la preoccupazione tra i residenti e gli operatori sanitari riguardo alla nuova riforma sanitaria. Secondo Ernesto La Vecchia, la modifica prevista potrebbe mettere a rischio i servizi nelle aree più piccole della regione. La discussione si concentra sulla riorganizzazione delle Case di Comunità e sull’impatto che questa potrebbe avere sui piccoli comuni. La questione è al centro del dibattito pubblico locale, mentre le autorità stanno valutando le conseguenze della proposta.

? Cosa sapere Ernesto La Vecchia contesta la riforma sanitaria per le Case di Comunità a Campobasso.. Il nuovo modello gestionale rischia di causare la desertificazione medica nei piccoli comuni.. Ernesto La Vecchia, segretario regionale della Federazione dei Medici Territoriali, ha lanciato un allarme senza precedenti a Campobasso contestando la nuova riforma dell’assistenza sanitaria che minaccia la tenuta dei presidi nei piccoli comuni. Il provvedimento del Governo, che punta a potenziare le Case di Comunità introducendo una gestione duale tra modelli di convenzione e una forma di dipendenza volontaria, è stato duramente respinto dal sindacato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, allarme a Campobasso: la riforma rischia i piccoli comuni Notizie correlate Calabria: la sanità arriva nelle Poste dei piccoli comuniA partire da questo venerdì 10 aprile 2026, i cittadini che risiedono nei piccoli centri della Calabria possono rivolgersi agli uffici postali per... Piccoli Comuni: Anci lancia l’allarme, serve un piano nazionalePiccoli Comuni, una Nuova Partenza: L'Anci Campania Chiede un Coordinamento Nazionale Roma, 20 febbraio 2026 – Si apre una fase cruciale per i...