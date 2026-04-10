Calabria | la sanità arriva nelle Poste dei piccoli comuni

Da venerdì 10 aprile 2026, nei piccoli comuni calabresi è attiva una nuova iniziativa che permette ai cittadini di accedere a servizi sanitari presso gli uffici postali. Questa novità riguarda sia il supporto alle pratiche di assistenza che eventuali consultazioni di base. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie in aree dove i servizi pubblici sono meno presenti. La misura interessa specificamente i residenti di comuni di piccole dimensioni.

A partire da questo venerdì 10 aprile 2026, i cittadini che risiedono nei piccoli centri della Calabria possono rivolgersi agli uffici postali per gestire le proprie necessità sanitarie. Il servizio, che coinvolge 390 sportelli Polis distribuiti tra le province di Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza, permette infatti di prenotare le prestazioni mediche o di modificare gli appuntamenti già esistenti con un contributo di 2,15 euro. La capillarità del progetto Polis per il superamento delle barriere territoriali. L’iniziativa nasce dalla volontà della Regione Calabria di potenziare l’accesso alla cura, lavorando in sinergia con l’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: la sanità arriva nelle Poste dei piccoli comuni Stati generali dei piccoli Comuni, la voce della Calabria al confronto nazionaleLa presidente facente funzione di Anci Calabria Scarcella rilancia il ruolo strategico dei territori minori per coesione e sviluppo Nel corso del... Passaporto alle Poste: rivoluzione per i piccoli comuni molisaniIn Molise si compie un passo significativo per la semplificazione dei servizi statali: da oggi, nei comuni sotto i 15mila abitanti della provincia di... Temi più discussi: Calabria, arriva lo stop al commissariamento della sanità: via libera dal Cdm. Occhiuto: E' un risultato storico; Calabria, il Governo revoca il commissariamento della sanità; La Calabria dice addio al commissariamento: la sanità torna alla Regione ma resta il Piano di rientro · LaC News24; Calabria, fine del controllo statale: il governo restituisce la gestione sanitaria. Fine del commissariamento della sanità per la CalabriaLa Calabria esce dal commissariamento della Sanità. La notizia battuta pochi minuti fa dall’ANSA, arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri, che ha accolto la proposta avanzata dal ministro per ... cosenzachannel.it Calabria, arriva lo stop al commissariamento della sanità: via libera dal CdmIl Consiglio dei ministri , su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri dell’Economia ... calabria.gazzettadelsud.it Malore fatale a 56 anni tra Pizzo e Vibo Marina: il giornalismo calabrese perde la firma di LaC News24 e Il Fatto di Calabria L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com