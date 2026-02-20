Piccoli Comuni | Anci lancia l’allarme serve un piano nazionale

L’Anci Campania ha lanciato un appello perché i piccoli comuni italiani ricevano più attenzione, a causa della diminuzione dei servizi pubblici. La richiesta nasce dal fatto che molti di questi paesi affrontano problemi concreti come scuole chiuse e strade disastrate. La proposta prevede un piano nazionale che coinvolga tutti i livelli di governo per migliorare le infrastrutture e l’assistenza ai residenti. La regione chiede un impegno più forte per evitare che questi territori scompaiano lentamente. La questione riguarda circa duemila piccoli centri sparsi in tutta Italia.

Piccoli Comuni, una Nuova Partenza: L’Anci Campania Chiede un Coordinamento Nazionale. Roma, 20 febbraio 2026 – Si apre una fase cruciale per i piccoli comuni italiani, con l’Anci Campania che sollecita un rinnovato coordinamento tra istituzioni locali, governo regionale e autorità centrali per garantire un futuro sostenibile a questi territori. Il presidente dell’Anci Campania, Francesco Morra, ha delineato oggi a Roma le sfide e le opportunità per i comuni interni della regione, sottolineando la necessità di un approccio sinergico per affrontare problematiche strutturali e cogliere le nuove opportunità di sviluppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

