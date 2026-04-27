Sanità ad Asti in crisi | i Comitati denunciano i tagli ai servizi

I Comitati Art. 32 di Asti hanno segnalato tagli ai servizi sanitari gestiti dall'Asl locale, evidenziando preoccupazioni riguardo alla riduzione delle prestazioni e alla possibile perdita di finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inoltre, si parla di uno spostamento di posti letto verso strutture situate a Nizza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari.

? Cosa sapere I Comitati Art. 32 denunciano tagli ai servizi sanitari all'Asl AT di Asti.. Il rischio perdita fondi PNRR e spostamento posti letto verso Nizza S. Spirito.. I Comitati Art. 32 hanno inviato una lettera aperta al direttore generale dell’Asl AT, Giovanni Gorgoni, denunciando il peggioramento della sanità astigiana e la gestione critica di strutture chiave come l’Ospedale Cardinal Massaia e l’ex Maternità. Il confronto tra i rappresentanti dei cittadini e la direzione sanitaria si è riacceso dopo due incontri avvenuti nel febbraio 2025 e il 13 gennaio 2026. I gruppi locali, impegnati nella difesa del diritto costituzionale alla salute, hanno messo sul tavolo criticità che toccano direttamente le famiglie del sud Astigiano e della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità ad Asti in crisi: i Comitati denunciano i tagli ai servizi Notizie correlate Abruzzo: sanità in crisi, ministeri impongono tagli e tasseLa sanità abruzzese sotto esame: il programma operativo bocciato dai ministeri Il tavolo di monitoraggio, composto dai ministeri della salute e... Leggi anche: Sanità, Quici (Cimo-Fesmed): "Liste d'attesa effetto di anni di tagli a personale e servizi" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Banca di Asti con una donazione di 300 mila euro all’Ospedale di Biella dà l’avvio al progetto di raccolta fondi per l’acquisizione della PET; In piazza a Torino per salvaguardare la sanità pubblica; Rivoluzione salute: ecco la mappa della nuova sanità provinciale; Umanizzazione della SC Ostetricia e Ginecologia dell’Asl VC: Banca di Asti dona 200 mila euro. «In piazza a Torino per salvaguardare la sanità pubblica»«Una grande manifestazione di piazza per salvaguardare e tutelare la nostra sanità pubblica». lanuovaprovincia.it Nasce l'alleanza tra Banca di Asti e le Asl: 3 milioni in tre anni per aiutare la Sanità pubblicaBanca di Asti: Il sostegno alle strutture sanitarie locali è parte della missione di una Banca di prossimità ... lanuovaprovincia.it 415 milioni per cambiare servizi e sanità: la Regione accelera sul digitale Un piano ambizioso, tra banda larga, sistemi informativi e nuove tecnologie. Ma cosa cambierà davvero per cittadini e imprese Tutti i dettagli: https://cityne.ws/GrTST - facebook.com facebook : Il coinvolgimento attivo dei pazienti non è più un’opzione: è una priorità per costruire una sanità più efficace, sostenibile e davvero centrata sulla persona. AMICI è al cuore di questo cambiamento. Il nostro x.com