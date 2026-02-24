Abruzzo | sanità in crisi ministeri impongono tagli e tasse

Il programma operativo 2026-2028 della Regione Abruzzo è stato bocciato dai ministeri della salute e dell’economia, a causa di tagli e tasse imposte sul settore sanitario. Questa decisione deriva dalle valutazioni delle autorità centrali, che contestano le scelte di spesa e le misure di austerità adottate dalla regione. La situazione mette in discussione i servizi offerti ai cittadini e solleva preoccupazioni tra operatori e utenti. La regione si trova ora a dover riconsiderare le proprie strategie.

La sanità abruzzese sotto esame: il programma operativo bocciato dai ministeri. Il tavolo di monitoraggio, composto dai ministeri della salute e dell'economia, ha reso noto il proprio parere sul programma operativo 2026-2028 della Regione Abruzzo. Il documento, reso pubblico lunedì 23 febbraio, non lascia spazio a interpretazioni: il parere è negativo, con prescrizioni vincolanti che la Regione dovrà recepire entro dieci giorni. Il termine ultimo per la valutazione era fissato al 15 febbraio, come previsto dall'articolo 1, comma 951, della legge di bilancio 2026. Le prescrizioni non sono mere raccomandazioni, ma imposizioni concrete.