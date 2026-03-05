Campo largo modello Sánchez | no basi agli Usa Cosa dice la risoluzione sull' Iran di Pd M5s e Avs

Il campo largo di modello Sánchez ha approvato una risoluzione che esprime il netto rifiuto di concedere basi militari statunitensi nel paese e chiede di non coinvolgere l'Iran nelle operazioni militari. La risoluzione, firmata da rappresentanti di Pd, M5s e Avs, sottolinea la posizione contro l'uso di basi americane e ribadisce la preoccupazione per le attività nucleari iraniane. La discussione si è concentrata su questioni di sicurezza e sovranità nazionale.

"Siamo convinti che il regime teocratico dell'Iran non possa dotarsi di armi nucleari, ma il modo per impedirlo è sempre la via negoziale e diplomatica, che, pur complessa, resta l'unico strumento capace di disarmare le ambizioni nucleari del regime senza trascinare il medio oriente in un conflitto permanente, che metterebbe a rischio la stabilità globale". È quanto si legge nella risoluzione di Partito democratico, Movimento cinque stelle e Alleanza verdi e sinistra, alla Camera, sulle comunicazioni del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in esito alla richiesta di aiuti dai paesi del Golfo.