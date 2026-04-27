Spesa militare mai così alta Vignarca | I governi riflettono gli interessi del complesso militare industriale

Da ilfattoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati pubblicati dall'istituto Sipri, la spesa militare mondiale nel 2025 ha raggiunto un livello mai visto prima. Gli analisti evidenziano come questa crescita rappresenti un trend in costante aumento negli ultimi anni. In questo contesto, un esperto ha osservato che le scelte dei governi sembrano essere influenzate dagli interessi del complesso militare-industriale. La situazione riflette un incremento globale degli investimenti in difesa rispetto al passato.

“I dati Sipri sono sempre molto utili a capire il trend di spesa militare globale. Questi del 2025 ci portano su un altro livello rispetto agli anni precedenti. E non è finita: dobbiamo aspettare il vero salto di qualità e le conseguenze che nasceranno da queste ultime guerre e da questo mondo sempre più armato. E se guardiamo a Usa, Russia, Cina, ma anche all’Europa, quello che vediamo è che sempre più i leader mondiali si stanno infilando nella trappola del riarmo, della corsa agli armamenti e non stanno capendo che invece tutto questo ci porta verso un mondo sempre più in conflitto”. Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne di Rete...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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