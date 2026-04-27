Secondo i dati pubblicati dall'istituto Sipri, la spesa militare mondiale nel 2025 ha raggiunto un livello mai visto prima. Gli analisti evidenziano come questa crescita rappresenti un trend in costante aumento negli ultimi anni. In questo contesto, un esperto ha osservato che le scelte dei governi sembrano essere influenzate dagli interessi del complesso militare-industriale. La situazione riflette un incremento globale degli investimenti in difesa rispetto al passato.

“I dati Sipri sono sempre molto utili a capire il trend di spesa militare globale. Questi del 2025 ci portano su un altro livello rispetto agli anni precedenti. E non è finita: dobbiamo aspettare il vero salto di qualità e le conseguenze che nasceranno da queste ultime guerre e da questo mondo sempre più armato. E se guardiamo a Usa, Russia, Cina, ma anche all’Europa, quello che vediamo è che sempre più i leader mondiali si stanno infilando nella trappola del riarmo, della corsa agli armamenti e non stanno capendo che invece tutto questo ci porta verso un mondo sempre più in conflitto”. Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne di Rete...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spesa militare mai così alta, Vignarca: “I governi riflettono gli interessi del complesso militare industriale”

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Temi più discussi: I dati Sipri: la spesa militare globale non è mai stata così alta: 2887 miliardi di dollari. E l’Italia aumenta del 20%; In tre anni di Legislatura 78 programmi di riarmo con stanziamenti pluriennali per 36 miliardi; SIPRI: Il mondo si sente meno sicuro, spese militari in aumento; Spese militari, dilemma Meloni: rinunciare e far arrabbiare la Nato o andare avanti a costo di sacrifici.

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I dati Sipri: spesa militare globale record a 2.887 miliardi di dollari, anche in Italia un forte aumento. Le armi servono solo a uccidere (Irina Smirnova)La spesa militare globale non è mai stata così alta. Nel 2025 il totale mondiale ha raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, con una crescita reale del 2,9% rispetto all’anno precedente e l’undicesimo a ... farodiroma.it

Dopo >2400 mil $ del 2023, >2700 del 2024, il Sipri rilanciato da @RetePaceDisarmo calcola che nel 2025 la spesa militare globale ha raggiunto i 2887 mil $ Italia +20% (pensateci quando il CUP vi da appuntamento RMN a 8 mesi) A livello globale sono dati x.com

Un nuovo conflitto in Medio Oriente e un nuovo record storico: nel 2025 ha la spesa militare mondiale è stata pari a 2.887 miliardi di dollari totali. Un aumento del 2,9% rispetto al 2024 e con due Paesi al centro dei conflitti armati attivi che sommano 132 miliard - facebook.com facebook