Mafia blitz della Dia a San Severo | sequestrati beni e conti correnti

Nella giornata di oggi, la Direzione Investigativa Antimafia ha effettuato un'operazione a San Severo, notificando un'ordinanza della Corte di Appello di Bari. L'intervento ha portato al sequestro di un immobile del valore di circa 200.000 euro, insieme a vari beni e conti correnti. L'azione fa parte di un’indagine volta a contrastare attività di natura mafiosa nella zona.

Mafia, blitz della Dia a San Severo. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Bari ha disposto il sequestro e la confisca di un immobile del valore di € 200.000 e di 8 rapporti finanziari riconducibili a un pregiudicato di San Severo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Riciclava soldi per il clan, imprenditore nel mirino della Dia - sequestrati beni per milioni di euroLa Direzione Investigativa Antimafia sta dando esecuzione a due provvedimenti di sequestro, che traggono origine da tre proposte di misura di... Mafia: beni per 11 mln sequestrati a boss e imprenditore a CataniaBeni per 10,8 milioni sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo Pef Catania nel capoluogo etneo.