Addio a Bianca Maria Piccinino pioniera nella Rai delle origini scomparsa a 101 anni | fu la prima donna a condurre un Tg

È morta Bianca Maria Piccinino, pioniera della Rai e prima donna a condurre un Tg. Aveva 101 anni ed è scomparsa a Roma il 20 luglio. La sua voce ha segnato un’epoca e il suo nome resterà legato alla storia della televisione italiana.

Il sipario è calato nel silenzio più assoluto, proprio come lei aveva chiesto. Bianca Maria Piccinino, la leggenda che ha dato il volto e la voce alla Rai delle origini, si è spenta a Roma il 20 luglio 2025 all’età di 101 anni. La notizia trapela solo oggi, a distanza di sei mesi, per un estremo atto di riservatezza voluto da una donna che, dopo aver raccontato la Storia, aveva deciso di non voler più essere al centro dell’agenda mediatica. A spiegare il silenzio è ora la figlia, Paola Ricci, che interpellata dall’ Adnkronos racconta: «Il silenzio è stato voluto da lei: per sua decisione non ho divulgato la notizia se non ai parenti e agli amici più stretti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

