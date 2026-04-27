Il Tre Fiori ha conquistato il suo nono titolo nel campionato di San Marino, tornando a essere campione dopo sei anni. La squadra, guidata dall’allenatore Girolomoni, ha ottenuto 22 vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta durante la stagione. I giocatori-lavoratori sperano di ottenere anche la Coppa Titano, puntando al double. La squadra ha dominato fin dall’inizio, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel calcio locale.

La squadra più titolata di San Marino ha vinto ancora. Il Tre Fiori ha conquistato il campionato chiudendo in volata davanti alla Virtus: è il nono titolo del club gialloblù, campione sei anni dopo l’ultima volta. Nel 2020 era arrivato il trionfo d’ufficio causa Covid, undici anni fa l’ultimo successo sul campo. La formazione guidata da mister Girolomoni ha dominato fin dall’inizio della stagione: 22 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta. Addirittura 63 gol segnati in 30 partite e appena 13 reti subite. Il ko in Supercoppa contro la Virtus arrivato lo scorso dicembre è stato l’unico passo falso di un’annata da ricordare. Adesso il Tre Fiori sogna uno storico double: il prossimo 23 maggio affronterà La Fiorita in finale di Coppa Titano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - San Marino, titolo e dominio del Tre Fiori. E i giocatori-lavoratori sognano il double con la Coppa Titano

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