Dopo ottantaquattro giorni di attesa, la Coppa Titano, il trofeo di calcio più antico della Repubblica, riprende con due partite: Virtus-Tre Fiori e Fiorita-Juvenes. Questi incontri rappresentano il primo turno che porterà alle fasi finali del torneo. Le squadre si sfidano per ottenere un risultato che possa favorire l’accesso alla fase successiva della competizione.

Dopo ottantaquattro giorni di attesa, torna la Coppa Titano, il trofeo di calcio più antico della Repubblica. Questa sera si accenderanno i riflettori sulle semifinali d’andata, con le ultime quattro squadre rimaste pronte a contendersi la coppa. Il match che promette scintille è senza dubbio Virtus-Tre Fiori (calcio d’inizio alle 20.45), all’Ezio Conti’ di Dogana. Gialloblù e neroverdi si affrontano per la prima volta in questa stagione in coppa, ma non sarà l’unico duello: le due squadre torneranno a sfidarsi il 14 marzo in campionato, dove condividono la vetta della classifica, e poi di nuovo il 18 marzo per il ritorno della semifinale di coppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Titano. Virtus-Tre Fiori e Fiorita-Juvenes: primo round che porta alla finale

Leggi anche: Ancona, una...Coppa amarissima. Primo round della finale alla Pistoiese, ora al "Del Conero" servirà un'impresa

Leggi anche: La Virtus è davvero inarrestabile: batte il Tre Fiori e alza la coppa

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa Titano

Temi più discussi: Coppa Titano, tocca alle magnifiche quattro: via alle semifinali; Coppa Titano: mercoledì le sfide di andata delle due semifinali; Pennarossa: Sandro Macerata è il nuovo allenatore; Per Virtus e Tre Penne ostacoli San Giovanni e Juvenes/Dogana, occhi sul derby Tre Fiori-Fiorentino.

Calcio RSM, Coppa Titano: mercoledì al via le semifinaliRitorna domani sera – dopo ottantaquattro giorni – la Coppa Titano, il trofeo di calcio più antico della Repubblica. Si riparte con le sfide di andata delle semifinali, con le ultime quattro squadre ... altarimini.it

La Virtus conquista il triplete: vince la Coppa Titano contro il Tre FioriLa Virtus completa il triplete stagionale battendo il Tre Fiori in finale di Coppa Titano grazie al gol decisivo di Tortori. La Virtus completa il triplete stagionale aggiudicandosi, dopo Supercoppa e ... ilrestodelcarlino.it

In the Coppa Titano Semi-final first leg, La Fiorita 1967 face A.C. Juvenes/Dogana, who will aim to upset the odds and take a big step toward the final. Stream the match LIVE & FREE on FIFA+ https://f.plus/SanMarinoFB facebook