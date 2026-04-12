Forio | controlli a tappeto per i carabinieri Sanzione di 8mila euro per due imprenditori

A Forio, i carabinieri hanno intensificato i controlli in vari esercizi commerciali, concentrandosi su lavoro nero e conformità alle norme di sicurezza. Durante le verifiche, sono state sospese alcune attività e sono state emesse sanzioni per i titolari di due imprese, che hanno ricevuto una multa complessiva di ottomila euro. Le operazioni rientrano in una serie di iniziative volte a garantire il rispetto delle leggi sul lavoro e sulla sicurezza sul territorio.

Controlli su lavoro nero e sicurezza: attività sospese e sanzioni per i titolari a Forio.. I carabinieri della stazione di Forio insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato un servizio a largo raggio per monitorare il lavoro sommerso e la corretta applicazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli esercizi commerciali della cittadina. 2 le attività controllare. Durante l’ispezione i militari hanno costatato, per entrambe le attività, la presenza di difformità sui luoghi di lavoro, mancata formazione del personale e la presenza di un lavoratore “ in nero ”. I titolari, denunciati, dovranno rispondere di luoghi di lavoro non conformi, omessa formazione dei lavoratori e omessa sorveglianza sanitaria.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Forio: controlli a tappeto per i carabinieri. Sanzione di 8mila euro per due imprenditori Lavoro in nero, a Forio controlli a tappeto dei Carabinieri: sanzionati due imprenditoriTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della stazione di Forio, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno individuato due... Controlli a tappeto dell’Arma. Tre denunce, 8mila euro di multeÈ stato un fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati in servizi straordinari di controllo del...