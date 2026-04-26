Basket Serie B Nazionale La San Giobbe Chiusi nella ‘tana’ della Virtus Roma Zanco | Dobbiamo provare a migliorare la classifica
Nell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B nazionale, la San Giobbe Chiusi affronta in trasferta la Virtus Roma. La partita si svolge alle ore 18 nella sede della squadra capitolina, con arbitri provenienti da San Giorgio del Sannio e Brindisi. L'obiettivo dei toscani è migliorare la propria posizione in classifica, come dichiarato dall’allenatore Zanco. La sfida rappresenta l'ultimo impegno per entrambe le squadre prima dei playoff.
Ultima fatica di stagione regolare per l’ Umana San Giobbe Chiusi, di scena a Roma, in casa della Virtus allenata dal senese Matteo Mecacci, per l’ultima giornata di campionato: palla a due alle ore 18, Manganiello di San Giorgio del Sannio, Lillo e Amatori di Brindisi gli arbitri dell’incontro. Per i Bulls l’ultima chance di guadagnarsi il fattore campo negli imminenti play-in, evitando di dover rincorrere il posto al tabellone dei play–off passando inevitabilmente da un percorso che parte in trasferta. "La partita per noi conterà per provare a superare Casoria in classifica ed avere lo scontro diretto in casa invece che in trasferta", così coach Nicolas Zanco ponendo l’accendo sull’importanza della gara in ottica del primo turno di play-in che si giocherà giovedì in gara secca.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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