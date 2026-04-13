Si spara nel letto dell' ospedale a Sant' Anna di San Fermo della Battaglia 75enne in condizioni disperate

Una donna di 75 anni, affetta da una malattia cronica, si è sparata nel letto dell'ospedale di Sant'Anna a San Fermo della Battaglia. L'episodio si è verificato in un reparto di degenza, e le sue condizioni sono state giudicate disperate dai medici. La polizia è intervenuta per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini sul fatto.

Una donna di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola nel letto d’ospedale al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. Ricoverata da giorni, la 75enne è ora in condizioni disperate. Sul caso indaga la polizia, incaricata di accertare la provenienza della pistola. Il caso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia Chi è la paziente Le indagini della polizia sulla provenienza dell'arma I dati sui suicidi in Italia Il caso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia Il grave episodio è avvenuto lunedì 13 aprile nell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Si spara nel letto dell'ospedale a Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 75enne in condizioni disperate Choc al Sant’Anna: si spara in reparto, 75enne gravissimaTerribile episodio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile. Como, donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedaleSan Fermo della Battaglia (Como) - Una paziente di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola, all'interno di una stanza...