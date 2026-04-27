Crolla solaio di una palazzina a San Felice a Cancello tre operai feriti | uno di loro estratto dalle macerie
Oggi a San Felice a Cancello si è verificato il crollo di un solaio in una palazzina. Tre operai sono rimasti feriti nell’incidente, e uno di loro è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La zona è stata messa in sicurezza e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del crollo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante tutta la mattinata di oggi, sono stati impegnati a soccorrere i tre operai feriti, che sono stati portati in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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