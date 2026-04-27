Nella mattinata di oggi a San Felice a Cancello, tre operai sono rimasti coinvolti in un incidente quando un balcone è improvvisamente crollato durante lavori di ristrutturazione in via Cantariello. L’episodio si è verificato intorno alle 11:00, causando il coinvolgimento delle tre persone sotto le macerie. Uno degli operai si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Grave incidente nella mattinata di oggi a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Intorno alle ore 11:00, in via Cantariello, tre operai sono rimasti coinvolti nel crollo improvviso di un balcone mentre erano impegnati in lavori di ristrutturazione di un’abitazione. Per cause ancora in corso di accertamento, la struttura ha ceduto all’improvviso, travolgendo i lavoratori e intrappolandoli sotto le macerie. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con le squadre dei distaccamenti di Marcianise e Aversa. Alle operazioni di soccorso ha partecipato anche la squadra USAR (Urban Search and Rescue), specializzata in interventi in scenari complessi come crolli e macerie.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Felice a Cancello, crolla balcone durante lavori: tre operai sotto le macerie, uno è grave

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