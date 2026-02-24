Esplode e crolla una palazzina di tre piani morto un uomo sotto le macerie Estratte vive tre persone | cosa è successo nel Veronese

Un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina di tre piani a Negrar, nel Veronese, provocando la morte di un uomo e il salvataggio di tre persone vive. La forte deflagrazione ha fatto crollare l’edificio, intrappolendo alcuni residenti sotto le macerie. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre in vita tre persone che ora sono sotto osservazione. La causa dell’esplosione resta ancora da chiarire.

Un uomo è morto, mentre tre persone sono state estratte vive dalla macerie, dopo l’esplosione e il crollo di una palazzina di tre piani a Negrar, nel Veronese. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale Usar e dei cinofili, che stanno operando per mettere in salvo chi abitava la palazzina. I feriti appaiono in condizioni non gravi. Si tratta di due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave e sono stati portati all’ospedale Borgo Trento a Verona. Il corpo dell’uomo rimasto ucciso sotto le macerie è stato estratto in serata, qualche ora dopo il crollo. L’esplosione e il crollo della palazzina: che cosa è successo. 🔗 Leggi su Open.online

Esplode e crolla una palazzina nel Veronese: un uomo è morto sotto le macerie. Tre le persone estratte viveUna palazzina a Prun, nel Veronese, è crollata improvvisamente, causando la morte di un uomo e il salvataggio di altre tre persone.

Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Tre persone estratte vive, si cerca la quartaUna palazzina a Negrar, nel Veronese, è crollata dopo un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas.

