San Donato avanti tutta A Grosseto vittoria pesante

Nel match disputato a Grosseto, la squadra di San Donato ha conquistato una vittoria significativa con il punteggio di 2-0. La formazione locale ha schierato Romagnoli e Masini in porta, con Sacchini e Monteverde in difesa. Nel primo tempo sono entrati Riccobono e D’Ancona, mentre nel secondo Lorenzini e Marzierli sono subentrati rispettivamente al 30’ e al 20’. La squadra di casa ha invece presentato diversi titolari, senza riuscire a segnare.

GROSSETO 0 SAN DONATO 2 GROSSETO: Romagnoli, Masini, Sacchini, Monteverde (1’st Riccobono) Benedetti, Gonnelli (1’st D’Ancona),Ampollini, Italiano (30’ st Lorenzini), Malva (20’ st Marzierli), Guerrini, Fiorani (30’st Regoli), A disp: Marcu, Cesario, Sabelli, Bacciardi. All. Indiani. SAN DONATO TAVARNELLE: Neri, Picchia, Perugi (40’st Leonardi), Falconi (23’ st Gistri), Morelli, Cecchi (34’ st Croce), Calonaci, Catanese, Ciravegna, Nardella (11’ st Sardilli), Lomagino (34’ st Rotondo). A disp: Tampucci, Alfani, Mignani, Ronci. All. Bagatti. Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore Marcatori: 10’ pt Lomangino, 27’ st Ciravegna. GROSSETO – Il Grosseto ha salutato allo ’Zecchini’ il pubblico amico nell’ultima gara della regular season con una sconfitta a opera del San Donato Tavarnelle.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Donato avanti tutta. A Grosseto vittoria pesante Notizie correlate Leggi anche: Grosseto, avanti tutta. Chiudere il campionato Serie DM Pallavolo San Vito, vittoria pesante per 3-1 contro De Giorgi SquinzanoSAN VITO DEI NORMANNI - La Scuola Pallavolo San Vito supera 3-1 la De Giorgi Squinzano e conquista tre punti pesantissimi contro una diretta... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: San Donato avanti tutta. A Grosseto vittoria pesante; Celebrando la Liberazione tra solennità e socialità; San Donato Tavarnelle – Foligno: 1-0. Cronaca e tabellino; Commando in azione a San Donato: furgoni e chiodi per sbarrare le strade, assalto da film alla Fontana Pelletterie. San Donato avanti tutta. Cecchi, pallonetto al bacioTAVARNELLE – È sufficiente un gol di Cecchi nel primo tempo perché il San Donato Tavarnelle abbia la meglio sul Sansepolcro e inanella un nuovo risultato positivo nella striscia che lo vede nei piani ... lanazione.it Un Grosseto rimaneggiato sconfitto in casa contro il San Donato Tavarnelle. Emozione per la presenta in tribuna dell'ex capitano - facebook.com facebook