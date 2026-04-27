San Donato avanti tutta A Grosseto vittoria pesante

Da lanazione.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match disputato a Grosseto, la squadra di San Donato ha conquistato una vittoria significativa con il punteggio di 2-0. La formazione locale ha schierato Romagnoli e Masini in porta, con Sacchini e Monteverde in difesa. Nel primo tempo sono entrati Riccobono e D’Ancona, mentre nel secondo Lorenzini e Marzierli sono subentrati rispettivamente al 30’ e al 20’. La squadra di casa ha invece presentato diversi titolari, senza riuscire a segnare.

GROSSETO 0 SAN DONATO 2 GROSSETO: Romagnoli, Masini, Sacchini, Monteverde (1’st Riccobono) Benedetti, Gonnelli (1’st D’Ancona),Ampollini, Italiano (30’ st Lorenzini), Malva (20’ st Marzierli), Guerrini, Fiorani (30’st Regoli), A disp: Marcu, Cesario, Sabelli, Bacciardi. All. Indiani. SAN DONATO TAVARNELLE: Neri, Picchia, Perugi (40’st Leonardi), Falconi (23’ st Gistri), Morelli, Cecchi (34’ st Croce), Calonaci, Catanese, Ciravegna, Nardella (11’ st Sardilli), Lomagino (34’ st Rotondo). A disp: Tampucci, Alfani, Mignani, Ronci. All. Bagatti. Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore Marcatori: 10’ pt Lomangino, 27’ st Ciravegna. GROSSETO – Il Grosseto ha salutato allo ’Zecchini’ il pubblico amico nell’ultima gara della regular season con una sconfitta a opera del San Donato Tavarnelle.🔗 Leggi su Lanazione.it

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