Serie DM Pallavolo San Vito vittoria pesante per 3-1 contro De Giorgi Squinzano

La Serie DM Pallavolo San Vito ha ottenuto una vittoria importante battendo 3-1 De Giorgi Squinzano. La partita si è svolta a San Vito dei Normanni, dove la squadra locale ha conquistato tre punti contro una rivale diretta. Con questo risultato, la formazione ha aumentato il suo vantaggio in classifica.

SAN VITO DEI NORMANNI - La Scuola Pallavolo San Vito supera 3-1 la De Giorgi Squinzano e conquista tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente, riuscendo anche ad allungare in classifica. Dopo i punti persi immeritatamente nelle trasferte di Ugento e Massafra, la squadra sanvitese era.