grosseto avanti tutta chiudere il campionato

Il Grosseto punta alla vittoria per chiudere il campionato. Domani, i biancorossi affrontano l’Orvietana in casa, una squadra che ha mostrato molte difficoltà in questa stagione. La partita rappresenta un’occasione per consolidare il terzo posto in classifica e mettere fine alle competizioni con un risultato positivo. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra nel match che potrebbe segnare la fine di un’annata intensa.

Il Grosseto ha l’occasione domani di chiudere il campionato. Il Grifone ospiterà infatti una squadra come l’ Orvietana, con poche qualità tecniche, e dietro le due seconde a pari merito si sfideranno tra di loro. Occasione migliore per mettere la parola fine al campionato non c’è insomma. La vittoria di domenica col Tau Altopascio ha dato il ’là’ alla fuga verso la serie C del Grosseto. Vincere lo scontro diretto sul campo della più diretta concorrete al primo posto del girone E di serie D è stato uno slancio importante. I biancorossi adesso viaggiano a più 11 in classifica su Seravezza e sul Tau e domani allo stadio Zecchini arriva un’Orvietana bisognosa di punti salvezza, dato che gli umbri occupano la quartultima posizione con solo 25 punti in classifica.🔗 Leggi su Lanazione.it

