A partire dal primo maggio, nella località di San Benedetto entreranno in vigore i divieti di balneazione stabiliti dalla commissaria Rita Stentella. Le restrizioni riguardano alcune zone specifiche della costa, dove il bagno sarà vietato fino a nuove comunicazioni. Le aree interessate sono state definite ufficialmente e i divieti sono stati comunicati al pubblico nelle settimane precedenti.

? Cosa sapere La commissaria Rita Stentella stabilisce i divieti di balneazione a San Benedetto dal 1° maggio.. Le restrizioni proteggono i bagnanti dalle zone pericolose del porto e della foce Albula.. La commissaria straordinaria di San Benedetto, Rita Stentella, ha ufficializzato le restrizioni per la balneazione in vista dell’apertura della stagione estiva prevista tra il 1° maggio e il 20 settembre. Mentre i preparativi per l’estate prendono forma nei bar e nelle piazze della città, le regole per godersi il mare sono ormai tracciate. L’ordinanza firmata dalla commissaria, che recepisce le direttive regionali, definisce con precisione quali zone saranno accessibili ai bagnanti e quali invece dovranno rimanere fuori dai percorsi di svago per garantire la sicurezza di tutti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Benedetto, ok estate: ecco le zone dove è vietato il bagno

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